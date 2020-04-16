ترامب يقول إنه سيعلن اليوم الخطوط التوجيهية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يكشف النقاب عن الخطوط التوجيهية لخطوات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، والعودة به إلى طبيعته.

وأشار ترامب إلى بيانات أظهرت أن الجهود المكثفة لتخفيف حدة تداعيات تفشي وباء كورونا تؤتي ثمارها، وشدد على الحاجة إلى التزام اليقظة.

وقال ترامب إنه سوف يعلن عن هذه التوجهات بعدما يتحدث مع حكام الولايات اليوم الخميس.

وأضاف ترامب: "غدا (الخميس) سيكون يوما مشهودا"، مشيرا إلى أن بعض الولايات الأمريكية قد تفتح قبل الأول من آيار/مايو، وهو الموعد الذي كان حدده سلفا، بحسب تطورات تفشي فيروس كورونا بكل ولاية، وأضاف: "سيكون هذا وقتا مثيرا بالفعل".