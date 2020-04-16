عمرو طلعت: اعتمدنا على تكنولوجيا المعلومات في صرف المنحة الاستثنائية

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عملية صرف المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة اعتمدت على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتنقية قوائم المتقدمين والتحقق من استحقاقهم.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار السادسة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الوزارة قسمت المستحقين حسب مجموعة من المعايير إلى أربع شرائح مختلفة، مشيرًا إلى إرسال رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة للعمال؛ لتنظيم عملية الصرف.

وأوضح أن الخطوة الأخيرة تمثلت في فتح حساب لكل مواطن وتسليم بطاقة للعامل بطاقة تمكنه من صرف الدفعتين المتبقيتين، مربوطة بحساب فُتح لكل مستحق في البريد أو البنك الزراعي بحسب الجهة التي تصرف له.

وأكد وزير الاتصالات أن صرف المنحة الاستثنائية خطوة واثبة نحو الشمول المالي، متابعًا أن الصرف عمل جمعي شاركت فيها جهات متعددة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع: «وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والاتصالات والبنك المركزي والبنك الزراعي المصري تضافرت جهودهم لخروج الأمر على نحو يليق بالمواطن ويجنب المواطنين أي احتمالات لنشر العدوى فيروس كورونا المستجد».

وكانت وزارة القوى العاملة قد بدأت، منذ صباح الاثنين الماضي، في صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، لنحو مليون و400 ألف مستحق.