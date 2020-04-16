 أموال برنامج التحفيز الأمريكي لمواجهة كورونا على وشك النفاد - بوابة الشروق
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أموال برنامج التحفيز الأمريكي لمواجهة كورونا على وشك النفاد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 12:18 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 12:18 ص

(د ب أ)

صارت أموال برنامج التحفيز الأمريكي الذي يهدف إلى تخفيف حدة تداعيات تفشي وباء كورونا، وتمكين أصحاب العمل من الاحتفاظ بالعمال لديهم، على وشك النفاد، في ظل عدم وجود إشارة على أن الكونجرس الأمريكي سيجد حلا بسرعة.

وحذر السيناتور ماركو روبيو، الذي يرأس اللجنة التي قامت بصياغة البرنامج، اليوم الأربعاء من أن المساعدات "ستتوقف الليلة".

وقد حظي برنامج القروض الذي بلغت قيمته 350 مليار دولار بإقبال كبير، مما دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإسراع من أجل الحصول على نصيبها منه. وقال روبيو عبر موقع "تويتر" إنه تمت الموافقة على أكثر من 300 مليار دولار بالفعل.

وبموجب البرنامج، يتم الإعفاء من سداد القروض إذا تم استخدامها في دفع رواتب العمال وبعض التكاليف العامة.


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