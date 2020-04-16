لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في السودان

أكدت وزارة الصحة السودانية أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبقى عدد الحالات المُسجلة 32 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الخميس - أن اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة استعرضت التقارير الوبائية التي أكدت أن الإصابات بفيروس كورونا مازالت 32 إصابة متضمنة خمس وفيات، و3 حالات شفاء. وأشارت إلى رصد حالة اشتباه واحدة جديدة، في مراكز العزل.

من جهته، أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم، أهمية الحظر الشامل للتجول، المقرر تنفيذه بدءا من السبت في ولاية الخرطوم، باعتباره يحد من الحركة ويسهم في الوقاية والحد من انتشار وباء كورونا، خاصة وأن معظم الإصابات المؤكدة بالمرض مسجلة في الخرطوم.

وقال وزير الصحة السوداني - لدى لقائه اليوم مع وفد من "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" - إن مكافحة وباء كورونا تحتاج إلى تضافر جهود كافة فئات المجتمع، بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وغيرها، خاصة وأن المرض سريع الانتشار.