العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقعان اتفاقية شراكة

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وقع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اتفاقية إطارية للشراكة والتعاون بين الجانبين.

تعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والاستفادة من امتيازات المنطقة الاقتصادية وحوافزها، وخبرة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الإستراتيجية الوطنية التي تعمل علي خدمة أهداف التنمية الشاملة.

وأشار التراس إلى أن هذا التعاون يستهدف فتح مجالات جديدة لصناعات إستراتيجة هامة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتلبية مطالب السوق المحلي والتصدير إلي الدول الأفريقية والعربية، موضحا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

بدوره، أعلن المهندس يحيى زكي أن توقيع هذه الإتفاقية يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذه المجالات لما تمتلكه من مقومات تكنولوجية متطورة والعمالة البشرية المدربة بأعلى المستويات مما يساهم في وصول هذه المنتجات المحلية للأسواق العالمية والتصدير لدول الجوار وعلي رأسها الدول الإفريقية.