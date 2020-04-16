محافظ الإسكندرية: منع التردد على الميادين العامة التي تضم حدائق صغيرة في شم النسيم

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلي الوزراء، شدد على ضرورة الحد من الحركة، والغلق الكامل للحدائق والشواطئ والمنتزهات، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة حال المخالفة.

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الأربعاء، أنه شدد على منع التردد على الميادين العامة التي تضم الحدائق الصغيرة، منوهًا بأن الإسكندرية تحتاج إلى إجراءات احترازية شديدة، نظرًا لتوافد المواطنين إليها من جميع المحافظات.

وأوضح أنه تم إرسال خطابات إلى القرى السياحية، بغلق شواطئها التي تبلغ 43 شاطئ، وبالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مناشدًا المواطنين بمنع التجمعات، للمحافظة على صحتهم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، صباح أمس الأربعاء، بحضور المحافظين، لمتابعة عدد من الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).