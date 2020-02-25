ارتفاع عدد المصاببن بفيروس كورونا في باكستان إلى 6383 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان -اليوم الخميس- إلى 6 آلاف و383 شخصا، كما جرى تسجيل وفاة 111 حالة سبب الوباء في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن 1446 حالة جرى شفاؤها من وباء (كوفيد 19) في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت السلطات الصحة في باكستان بأنه جرى تسجيل 140 حالة في العاصمة إسلام آباد، وفي إقليم السند جرى تسجيل 1668 حالة، و3143 حالة في إقليم البنجاب، و 912 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و 240 حالة في إقليم بلوشستان، في حين جرى تسجيل 234 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و 46 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير (الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير).