 تمديد حظر التجول في إقليم كردستان إلى 23 أبريل بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تمديد حظر التجول في إقليم كردستان إلى 23 أبريل بسبب كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 8:45 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 8:45 م

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس - بأنه تقرر تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، فيما يسري منع التجول التام يومياً ما بين الساعة السادسة مساء وإلى منتصف الليل من كل يوم.

وأعلنت الوزارة استمرار إغلاق منافذ الإقليم الحدودية البرية ومطاري أربيل والسليمانية الدوليين، وعدم السماح بعودة أي شخص إلى الإقليم إلا بموافقة الجهات المختصة، وبشرط أن يتم إخضاعه للحجر الصحي.


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