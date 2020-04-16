نشر فنانون صينيون رسومات رقمية الخاصة بهم تحت عنوان "الوباء" في محاولة منهم للتعبير عن فرحتهم باستئناف العمل والإنتاج، على أمل استعادة الحياة الاجتماعية الطبيعية كما كانت في وقت سابق قبل انتشار فيروس كورونا.

وسجل كل من لديه موهبه فنيه بما في ذلك الطلاب والموظفون المدنيون والمتقاعدون والرسامون المحترفون، كما نشر موقع "تشينا ديللي"، لحظات لا تنسى في المعركة ضد فيروس كورونا من خلال الرسومات والألوان المائية واللوحات الرقمية.

وقال تسنغ أحد هؤلاء الفنانين والذي يعمل صحفيا وشاهد عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا: "من المهم للغاية استئناف العمل والعودة إلى الإنتاج بعد أن حققنا بعض الإنجازات الأولية في المعركة ضد الوباء".

تناولت الرسومات أغلب الجوانب الرئيسية التي كان يتعرض إليها المواطنون بصفة دورية أثناء التعامل مع هذا الوباء، كطريقة ارتداء الواقي وكيفية التعامل من قبل المهنيين الطبيين مع المرضي والحالات المشتبه فيهم، والتغطية الحية من رجال الإعلام والصحافة، والمساعدة اليومية من قبل المواطنين المدنيين في نشر الوعي بين الناس، وتأمين رجال الشرطة، وأرقام الخطوط التي يمكن التواصل بها مع الجهات المسئولة.

وأضاف تسنغ أن "استئناف العمل في المشاريع ينعكس على شكل اللوحات، التي تستخدم كوسيلة لتكريم أبطال المعركة وممارسة مسؤولياتنا كفنانين".