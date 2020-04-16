الإسكان تطرح 1359 شقة فاخرة في 6 مدن جديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لعدد ١٣٥٩ وحدة سكنية (أرضي – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وأشار إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك ابتداء من يوم الأحد ٢٦/٤/٢٠٢٠.