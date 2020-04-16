مقتل 11 على الأقل من أفراد قوات الامن الافغانية في هجمات شنتها طالبان

قُتل 11 على الاقل من أفراد قوات الأمن في اثنين من الاقاليم الأفغانية، في هجمات شنتها جماعة طالبان ليلا، بينما كان وفد من الاتحاد الأوروبي في أفغانستان يدفع القادة لوضع حد لخصوماتهم السياسية.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة لها على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، إن تسعة على الاقل من الجنود الأفغان قتلوا مساء أمس الأربعاء في هجوم وقع بإقليم لوجار في جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأفغانية تصدت لهجوم طالبان في المنطقة، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف طالبان.

ولم تعلق الجماعة المسلحة على الامر بعد.

وبحسب عضو فى المجلس الإقليمي في لوجار، فإن الوضع الأمني ​​هناك يتدهور.

وفي هجوم آخر، قتل اثنان من أفراد الشرطة عند نقطة تفتيش في العاصمة الإقليمية قندوز، بحسب ما قاله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صفي الله أميري، العضو في المجلس الاقليمي.

وتأتي أعمال العنف بينما طلب وفد الاتحاد الأوروبي من القادة الأفغان في بيان، إنهاء الأزمة السياسية القائمة. وشدد الوفد على الضرورة الملحة لبدء عملية سلام بين الاطراف الأفغانية، تشمل وجود تمثيل لطالبان.