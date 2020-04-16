لومبارديا تضغط على الحكومة الإيطالية لفتح أنشطة الإنتاج في 4 مايو

وزير الخارجية الإيطالي: لن نتمكن من العودة إلى وضعنا الطبيعي إلا عند التوصل للقاح ضد كورونا

طالبت منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الحكومة الإيطالية بإعطاء الضوء الأخضر لأنشطة الإنتاج اعتبارًا من 4 مايو المقبل، وذلك مع الامتثال لشروط السلامة.

وقال رئيس مقاطعة لومبارديا أتيليو فونتانا: "نحن لا نتحدث عن الأنشطة الإنتاجية ومسؤولية الحكومة المركزية، ولكن عن الأنشطة العادية"، موضحاً أن الانتعاش التدريجي يجب الاتفاق عليه مع الحكومة"، بحسب محطة "سكاي تي جي 24" الإخبارية الإيطالية.

في المقابل، قال نائب وزير التنمية الاقتصادية ستيفانو بافاني إن طلب منطقة لومبارديا الحصول على الضوء الأخضر لأنشطة الإنتاج بدءًا من 4 مايو "خطأ"، مضيفا أن السير في نظام فضفاض يخاطر بإرباك المواطنين والشركات.

وفي ميلانو (مركز إقليم لومبارديا)، أعلن عمدة المدينة جوزيبي سالا أنه بصدد إجراء فحوصات مصلية لإصدار ما يسمى بـ"رخصة مناعة" ضد الفيروس.

وعلى الرغم من أن اختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة تعتبر وسيلة هامة لمعرفة مدى تفشى الوباء إلا أنها لا تزال مصدر جدل في إيطاليا، كما أنها لا تحدد فيما إذا كان الشخص الذي تعرض للإصابة لا يزال يحمل الفيروس أم لا.

وقال سالا، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ستخضع بلدية ميلانو، بعد اتفاق مع مستشفى ساكو للأمراض المعدية لاختبارات مصلية للتحقق من الحصانة من فيروس كورونا".

وأمس، أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 578 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 165 ألف إصابة.

ورغم ذلك، فإن الزيادة اليومية في حالات الإصابة والتي وصلت إلى 2667 حالة، والتي رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى 165155 إصابة، كانت أقل حصيلة يومية خلال أكثر من شهر، في مؤشر جديد على تراجع معدلات الإصابة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس بمقدار 962 شخص، إلى 38092 كما انخفض عدد المرضى داخل الرعاية المركزة لليوم الثاني عشر على التوالي بمقدار 107 إلى 3079 مريضا.

من جهته، دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى "توحيد أفضل العقول الموجودة لدينا لتسير إلى جانب التحالف الدولي لإنتاج اللقاح" ضد فيروس كورونا.

وأعرب دي مايو، في رسالة على "فيسبوك" عن "الفخر بالباحثين الإيطاليين"، مضيفا: "نحن ندخل المرحلة الثانية، ونعمل بلا كلل للتخفيف من حدة تأثير الفيروس على إيطاليا"، لكن" كما قالت منظمة الصحة العالمية، لن نتمكن من العودة إلى وضعنا الطبيعي إلا عند وصول اللقاح.. اللقاح مهم جدًا".