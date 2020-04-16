 وفاة المؤلف التشيلي لويس سيبولفيدا في إسبانيا جراء كورونا - بوابة الشروق
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وفاة المؤلف التشيلي لويس سيبولفيدا في إسبانيا جراء كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 4:34 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 4:34 م

توفي المؤلف التشيلي لويس سيبولفيدا؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما قال متحدث باسم المستشفى الذي كان يعالج به في شمال إسبانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) اليوم الخميس.

كان سيبولفيدا -70 عاما- متشددا شيوعيا ومعارضا قويا لنظام الديكتاتور العسكري التشيلي أوجوستو بينوشيه. ألف سيبولفيدا كتبا شعرية وقصصا قصيرة ويشتهر بروايات من بينها "العجوز الذي يقرأ روايات الحب".

وقال متحدث باسم المستشفى الواقعة في مدينة أوفيدو إن المؤلف توفى جراء فشل في وظائف الكثير من الأمراض بعدما دخل المستشفى في 29 فبراير، وقضى أغلب وقته في المستشفى في الرعاية المركزة على جهاز تنفس.

عاش سيبولفيدا في خيخون بإسبانيا لسنوات كثيرة. ومنحته الحكومة الألمانية حق اللجوء في عام 1980 وقضى أكثر من عشر سنوات في هامبورج ثم عدة سنوات في فرنسا.

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