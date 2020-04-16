 بنجلاديش تحتجز 300 من الروهينجا أثناء محاولتهم الوصول لماليزيا بحرا - بوابة الشروق
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بنجلاديش تحتجز 300 من الروهينجا أثناء محاولتهم الوصول لماليزيا بحرا


نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 5:03 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 5:03 ص

 (د ب أ)

احتجزت السلطات في بنجلاديش أكثر من 300 شخص من مسلمي الروهينجا لدى عودتهم إلى سواحل البلاد بعد محاولة سفر فاشلة إلى ماليزيا عن طريق البحر، حسبما ذكر مسؤول الأربعاء.

وقال ضابط خفر السواحل سهيل رانا، إن خفر السواحل احتجز اللاجئين، ومعظمهم من النساء والأطفال، لدى نزولهم من سفينة جنوب منطقة كوكس بازار.

وكانت تلك المجموعة من الأشخاص تعيش سابقا في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، وخاضت مغامرة في خليج البنغال قبل أكثر من شهرين للذهاب إلى ماليزيا، حسبما ذكر سهيل رانا، نقلا عن المحتجزين.

وأوضح أن اللاجئين عادوا عن طريق البحر بعد أن رفضت ماليزيا السماح للسفينة بدخول مياهها. وكانت السفينة تحمل على متنها أكثر من 350 راكبا.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في 34 مخيم لاجئين بمنطقة كوكس بازار في جنوب شرقي البلاد، بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلية البوذية.


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