محافظ أسوان: إزالة فندق سياحي على ضفاف النيل ورصد 200 مخالفة

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تتصدى لمستغلي أزمة كورونا (كوفيد- 19)، منذ بداية حظر التجوال، مضيفًا أنه تم رصد 200 حالة بناء مخالفة خلال الفترة الماضية، أزيلت جميعها سوى 12 حالة سيتم إزالتهم قريبًا.

وأضاف «عطية» في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أنه تم إزالة فندق سياحي مبني على ضفاف نهر النيل، بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، من رصد ودراسة، بالإضافة إلى تجهيز المعدات.

وأكد أن الدولة مستعدة للتصدي لأي تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بتحويل المخالفين للمحاكمات العسكرية، داعيًا المواطنين للتكاتف مع أجهزة الدولة.

وأشار إلى التزام المحافظة بالإجراءات الاحترازية، من تطهير وتعقيم المنشآت ومنع التجمعات، بالتنسيق بين جميع الجهات والمسؤولين، مشيرًا إلى وعي المواطنين.