المجلس الفيدرالي السويسري يقرر بدء تخفيف الإجراءات المفروضة جراء كورونا في 27 أبريل

قرر المجلس الفيدرالي السويسري -اليوم الخميس- بعد اجتماع له بالعاصمة السويسرية (برن) بدء تخفيف الإجراءات المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا اعتبارا من 27 أبريل الجاري.



وأشار المجلس إلى أن المستشفيات ستتمكن - وفق إجراءات التخفيف - من استئناف جميع الإجراءات الطبية بما فيها غير العاجلة والممارسات الطبية للمرضى الخارجيين إضافة إلى السماح بفتح محال "تصفيف" الشعر ومراكز الحدائق وبائعي الزهور وصالونات التجميل، كما سيتم السماح بإعادة فتح بعض المتاجر، وشدد المجلس على أهمية ضمان حماية الجمهور والموظفين.



وأوضح المجلس أنه إذا سمح الوضع فإنه سيتم فتح مدارس الاطفال في سن الدراسة الالزامية والمحال التجارية في 11 مايو في حين ستتم إعادة فتح المدارس الثانوية والمهنية ومؤسسات التعليم العالى وكذلك المتاحف وحدائق الحيوان والمكتبات فى 8 يونيو القادم.



ولفت المجلس الفيدرالي السويسري إلى أنه جرى الاخذ فى الاعتبار عدد من عوامل الخطر فى مراحل تخفيف الاجراءات والتى تشمل الزيادة الناتجة فى الاتصال البشرى وتحركات الاشخاص وعدد الاشخاص المعرضين لخطر شديد وقدرة الشركات على اتخاذ تدابير وقائية يتم اتخاذها مع بدء تخفيف الاجراءات واعتمادا على القطاع المعنى وحيث يمكن ان تتضمن التوصيات الالتزام بارتداء اقنعة الوجه وذكر المجلس انه سيتم تخفيف الاجراءات بالنسبة للاعمال حيث يمكن بسهولة وضع تدابير احترازية واوضح المجلس انه يرغب فى التقليل من الأثر الاقتصادى وتخفيف القيود على الحقوق الأساسية مع وجوب تنفيذ الاستراتيجية بشكل موحد فى جميع أنحاء البلاد مع مراعاة التدابير فى البلدان المجاورة.



وأكدت قرارات المجلس أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيعتمد على عدم وجود زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلى أن يتم السماح بوقت كاف بين كل مرحلة حتى يمكن ملاحظة التأثيرات، مؤكدا أن المعايير هي عدد الإصابات الجديدة وحالات دخول المستشفيات والوفيات ومعدلات إشغال المستشفيات.