علماء روس يكتشفون بكتيريا «تحلل النفط» في القطب الشمالي

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن العلماء الروس عثروا على بكتيريا في القطب الشمالي يمكن أن تصبح أساس دواء لتنظيف التربة من المنتجات النفطية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس - "اكتشف متخصصون من (روسنفط) ومنتزه القطب الشمالي الوطني الروسي (منطقة أرخانغيلسك)، في إطار المشروع المشترك الشامل Clean Arctic، بكتيريا يمكن استخدامها لتطوير دواء مبتكر لتنظيف التربة من المنتجات النفطية. ومن السمات الفريدة للبكتيريا أنها تحلل المنتجات البترولية في درجة حرارة منخفضة (2-6 درجات)".

وأوضحت الوزارة، أنه تم اكتشاف الكائنات الحية الدقيقة من قبل العلماء عند أخذ عينات من التربة الملوثة في جزيرة زيمليا ألكسندرة، في هذه المنطقة، شكلت المياه الجوفية ما يسمى "مناطق الهجرة" للمنتجات النفطية.

وقال دميتري كريوكوف، رئيس المشروع في القطب الشمالي: "نظرًا لأن حجم التلوث النفطي يمكن أن يكون هائلاً، وعملية التنظيف الذاتي للتربة طويلة، فإن الأساليب التكنولوجية الحيوية لاستعادة التربة، التي ندرسها حاليًا في أرخبيل زيمليا فرانسوا جوزيف، تكتسب دورًا بالغ الأهمية".