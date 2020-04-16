ضبط كحول وكمامات مجهولة المصدر خلال حملة على الصيدليات والمحلات في بني سويف

أكد محافظ بني سويف، أن أجهزة المحافظة التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لن تسمح بأي شكل من بمخالفة القانون، واستغلال بعض النفوس المريضة الظروف الراهنة في رفع أسعار السلع الأساسية أو التأثير السلبي على توفير متطلبات واحتياجات المواطنين.

وأضاف: "أجهزة المحافظة الرقابية بالمرصاد لكل المخالفين وسنضرب بيد من حديد، ولن نسمح بأي نوع من المغالاة في احتياجات المواطن من السلع الأساسية، سواء دواء، ومستلزمات طبية، أوسلع غذائية".

جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير الذي قدمه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، حيث تناول التقرير حملات التفتيش الصيدلي لضبط المنظومة الصحية والسوق الدوائي في إطار جهود ضبط منظومة الأسعار بالمديرية من خلال تشديد الرقابة وضبط المتلاعبين بالأسعار والأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجهت حملة تفتيش على إثر معلومات توافرت لدى إدارة الصيدلة عن تلاعب بعض المكتبات ومحلات بيع مستحضرات تجميل، بأسعار منتجات الحماية والوقاية من كحول ومستلزمات عناية تحتوي على الكحول وكمامات، وذلك من خلال تكليف فريق من مفتشى الصيدلة بالمديرية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

تحقق ذلك ببندر مركز بني سويف، وتم ضبط المكتبة التي تتاجر في هذه المستلزمات، وتم ضبط كميات من الكحول والكمامات مجهولة المصدر.

وتم ضبط الواقعة وتحرير المضبوطات تحت تصرف النيابة وعمل محضر بالواقعة، كما تم ضبط إحدى شركات توزيع مستحضرات التجميل تتاجر في الكحول ومستحضرات الوقاية المحتوية على الكحول والأعشاب الطبيعية، وكذلك المروجة لها بالأثر الطبي.



