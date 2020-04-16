رئيس جامعة أسوان: تنوع التجارب السريرية لكورونا بين الوقاية والتشخيص والعلاج

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة أسوان، إن التجارب السريرية التي تُجرى لمواجهة فيروس كوروونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم أجمع، تعد لأكثر من غرض، بحيث لا تقتصر على العلاج.

وأضاف «المتيني» أثناء لقاء ببرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك أبحاث سريرية تجرى للوقاية، من خلال محاولة إيجاد عقار لوقاية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وأخرى للعلاج، وغيرها للتشخيص، أو محاولة معرفة فصيلة الفيروس.

وأشار إلى أن الجامعة تجري تجاربها منذ حوالي شهرين، بالتنسيق بين الفرق الطبية المعنية، من الأمراض الصدرية والمعدية والتخدير والعناية المركزة ومكافحة العدوى، ذاكرًا أن هؤلاء المختصين يجتمعون في مركز أبحاث كلية الطب ووحدة الأبحاث الإكلينيكية في الجامعة.

وأوضح أنهم تمكنوا من إيجاد بروتوكول لسبعة أبحاث، اثنين منهم عقارات للعلاج، مشيرًا إلى أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية الطب بالجامعة تمكنت من إنجاز هذه الأبحاث خلال ثلاثة أيام فقط.

وذكر أن اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي لوزارة الصحة ستقوم بزيارة مركز الأبحاث غدًا، لتجيز العقارين الجديدين، متابعًا: «باقي الأبحاث الخاصة بالوقاية والتشخيص وتحديد السلالة، سيتم الاكتفاء بموافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة عليها».

ونوه بأن النتائج المتوقعة ستستغرق من أسابيع لأشهر، لحين الوصول إلى البروتوكول الأفضل.