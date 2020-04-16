جائحة كورونا تدفع اليونان إلى نقل المهاجرين من المخيمات المكتظة

ذكر وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس اليوم الخميس أن بلاده سوف تنقل 2380 مهاجرا من المخيمات المكتظة على الجزر إلى البر الرئيسي في محاولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستقوم السلطات مبدئيا بإعادة توطين الأسر والفئات الضعيفة –مثل كبار السن والمرضى- إلى مخيمات أخرى وبعض الفنادق والمنازل .

وقال ميتاراكيس إنه من بعد عيد الفصح الأرثوذوكسي يوم الأحد سوف تنقل السلطات الأشخاص في مجموعات صغيرة على مدار الأسبوع المقبلين.

وأضاف في بيان مكتوب: "نرغب في حماية الأشخاص في المخيمات والسكان في الجزر من الجائحة".

قال ديميتريس باتيستوس، وهو ممثل عن أطباء بلا حدود في ليبوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه لم تسجيل إصابات حتى الآن بفيروس كورونا في المخيمات الواقعة في جزر أيجة ولكن يبدو أنها ليست سوى مسألة وقت.

وبعد انتشار فيروس كورونا، عززت اليونان الضوابط الطبية على الجزر وأرسلت أطقم إضافية وأقامت منشآت عزل بينما قيدت حركة المهاجرين في المخيمات.

ويخضع كل المهاجرين الوافدين لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين.