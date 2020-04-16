العراق يستدعي السفير التركي في بغداد للاحتجاج على قصف مخيم للاجئين

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

ووجه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على الاعتداء الأخير.

ومن جانبها.. استنكرت قيادة العمليات المشتركة اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حدث أمس الأربعاء، واستهدف مخيمًا للاجئين قرب مخمور.

وذكر بيان للقيادة أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، ويجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وندعو إلى عدم تكرارها".

وأكد البيان أن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، قد أكد أمس الأربعاء أن ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الأجواء العراقية يعد عملًا عدوانيًا منفردًا تتحمل أنقرة نتائجه، وأن الحكومة العراقية تتخذ كامل الإجراءات ضد أي عمل يقوم باتجاه أراضيها.