قتلى ومصابون من القوات التركية في انفجار آلية مفخخة بريف رأس العين

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أفادت وكالة الأنباء السورية، صباح الخميس، بسقوط قتلى ومصابين من القوات التركية، إثر انفجار آلية مفخخة في قريس الأهراس، بريف رأس العين.