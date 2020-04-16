 قتلى ومصابون من القوات التركية في انفجار آلية مفخخة بريف رأس العين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتلى ومصابون من القوات التركية في انفجار آلية مفخخة بريف رأس العين

نور رشوان
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 11:09 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 11:09 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية، صباح الخميس، بسقوط قتلى ومصابين من القوات التركية، إثر انفجار آلية مفخخة في قريس الأهراس، بريف رأس العين.


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