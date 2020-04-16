العثور على فيل سومطري نادر نافقا في إندونيسيا

قال مسؤول إندونيسي اليوم الخميس، إنه قد تم العثور على فيل سومطري نادر نافقا في إقليم رياو، وإن خرطومه قد تم إزالته.

وأضاف سوهاريونو، رئيس وكالة حماية الطبيعة التي تديرها الحكومة، إن السكان المحليين عثروا أمس الاربعاء على جثة الفيل، وعليها آثار دماء، في منطقة كيلايانج.

وتابع المسؤول: "أصيب الفيل بجرح كبير، بالاضافة إلى انتزاع خرطومه ولكن أنيابه كانت سليمة".

وبحسب الصندوق العالمي للحياة البرية، فإن هناك أقل من 3000 من الأفيال السومطرية المتبقية في الغابات، مما يجعلها "مهددة بشدة للانقراض".

وأوضح الصندوق إن هذا الانخفاض في أعدادها يعود بشكل رئيسي إلى أعمال الصيد غير المشروع، التي تعمل على قتل الحيوانات وبيع أنيابها في أسواق العاج غير القانونية، بالاضافة إلى قلة الموائل بسبب إزالة الغابات، والصراع بين البشر والحيوانات.

ويشار إلى أن قتل الحيوانات المحمية في إندونيسيا، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، ودفع غرامة تصل قيمتها إلى 200 مليون روبية (12 ألف و700 دولار).