الجيش الروسي يستلم أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم «مالكا»

أعلنت شركة "روس تيخ" الروسية، أن القوات المسلحة الروسية بدأت باستلام أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة بالعالم في نسختها الحديثة "2 سي 7 إم - مالكا".

وأفاد بيان لرئيس الشركة الروسية دميتري سيميزوروف، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، بأن هذا المدفع هو أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم، ومخصص لتدمير أهداف مهمة للعدو في العمق التكتيكي للدفاع خلف خط الجبهة.

وأضاف البيان، أنه بدأ تسليم هذا السلاح المطور لوزارة الدفاع الروسية، لافتا إلى أهمية القيام بالتحديث التسلسلي لهذا المنتج في إطار حجوزات وزارة الدفاع للفترة 2020-2022.

ويعد مدفع "2إس إم ــ مالكا" نسخة محدثة من مدفع "2إس7 ــ بيون"، الذي جرى تصنيعه في ثمانينيات القرن الماضي وما زال يعتبر أحد أقوى المدافع في العالم.