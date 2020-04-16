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فون دير لاين: التعامل الأوروبي مع أزمة كورونا الأكثر تأثيرا في العالم

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 10:45 ص

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن التعامل الأوروبي الجمعي مع أزمة فيروس كورونا يعد" الأكثر تأثيرا في العالم كله" حيث تمكنت أوروبا من جمع أكثر تريليون يورو (3.26 تريليون دولار) حتى الآن.

وأضافت: "أوروبا بذلت خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة جهدا أكثر من ما بذلته خلال أول أربعة أعوام في الأزمة الأخيرة".

وأشارت إلى أن الاجراءات التي اتفق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وتبلغ قيمتها 500 مليار يورو "تمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وأوضحت فون دير لاين أنه مازال هناك حاجة للقيام بالمزيد، قائلة" الموازنة الأوروبية سوف تكون السفينة الأم للتعافي".


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