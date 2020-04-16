إصابة طبيب و٧ من أسرة واحدة بمركز بيلا بكفرالشيخ بكورونا

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ منذ قليل، إصابة ٧ من أسرة واحدة بقرية كفر العجمي بمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ

وأشار إلى إصابة طبيب من نفس القرية بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سوف يتم أخذ عينات وتحليل للعديد من القرية ممن خالطوا الحالات المصابة من أجل اكتشاف اي حالات مصابة أخرى من أجل حماية القرية

وطالب أهالي المحافظة بالبقاء بالمناذل وعدم الاستهانة بالفيروس، مؤكدا أنه تم اكتشاف أول حالة من مركز سيدي سالم وكذلك أول حالة من مركز الحامول، مضيفا: ننتظر ثلاث حالات من دسوق من التأكد من إيجابيتها أو سلبياتها.