توقعات بزيادة الطلب على قروض الشركات في بريطانيا

أظهر مسح نشره بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أن البنوك البريطانية تتوقع زيادة ووفرة في قروض الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

كان طلب الشركات الصغيرة في بريطانيا على قروض الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي قد تراجع في زاد طلب الشركات المتوسطة على القروض بنسبة بسيطة. في الوقت نفسه لم يسجل طلب الشركات الكبيرة على القروض خلال الربع الأول من العام أي تغيير.

وتتوقع البنوك زيادة طلبات الشركات من مختلف الأحجام على القروض خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه فإن تصاعد تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال فترة جمع بيانات المسح سينعكس على التغييرات المتوقعة للربع الثاني أكثر من التغييرات الفعلية خلال الربع الأول من العام.

في الوقت نفسه، فإن المؤسسات المالية ذكرت أن توافر القروض للشركات خلال الربع الأول من العام الحالي لم يشهد تغييرا، في حين تتوقع المؤسسات زيادة توافر القروض خلال الربع الثاني.

كما تتوقع البنوك ارتفاع معدل إفلاس الشركات من مختلف الأحجام خلال الربع الثاني على خلفية التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.