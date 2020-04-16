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بريطانيا تسجل 740 وفاة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 4:24 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 4:24 م

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، عن تسجيل 740 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا وصل إلى 12396 حالة وفاة.

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