 محافظ البحر الأحمر: منع حركة المراكب السياحية كافة باستتثناء الخاصة بالصيد - بوابة الشروق
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محافظ البحر الأحمر: منع حركة المراكب السياحية كافة باستتثناء الخاصة بالصيد

أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 2:49 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 2:49 ص

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه منع التجمعات في الحدائق والشواطئ العامة، مضيفًا أنه تم منع تحرك جميع المراكب السياحية من مراسيها، خلال الفترة الحالية.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الأربعاء، أن هذه المراكب كانت تتجمع في البحر، ما يتسبب في اختلاط المواطنين، منوهًا باستثناء مراكب الصيد من قرار منع حركة المراكب.

وأكد أن قرار المنع يسري على اليخوت الخاصة، قائلًا: «والله لو كان مين مش هنسمح لحد»، بحسب تعبيره.

وذكر أن قرار غلق الفنادق بالغردقة يسري على جميع الفنادق، بحيث يتم غلقها بالكامل تمامًا، مؤكدًا على عدم السماح بالاحتفال بشم النسيم.


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