تركيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية جراء كورونا

سجلت تركيا -اليوم الخميس- أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء التفشي في البلاد، حيث بلغت إجمالي عدد وفيات اليوم 125 حالة.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم.