تركيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية جراء كورونا

الأكثر قراءة
يأكل المواطنون منها لمدة 20 عاما.. رئيس حي المعصرة يكشف تفاصيل غلق محال تبيع لحم الحمير
فيديو.. شاهد عيان على حادث الأميرية: القوات تعاملت مع العناصر الإرهابية منذ الثانية والنصف ظهرا
لخروجها عن الآداب والنظام العام.. القضاء الإداري يحذف 28 عبارة في دعوى ضد الأزهر
وزير التموين: حذف 10 ملايين مواطن من غير مستحقي دعم الخبز بما يعادل 5 مليارات جنيه
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
سجلت تركيا -اليوم الخميس- أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء التفشي في البلاد، حيث بلغت إجمالي عدد وفيات اليوم 125 حالة.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم.