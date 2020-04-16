 تركيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية جراء كورونا - بوابة الشروق
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تركيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية جراء كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 8:51 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 8:51 م

سجلت تركيا -اليوم الخميس- أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء التفشي في البلاد، حيث بلغت إجمالي عدد وفيات اليوم 125 حالة.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم.

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