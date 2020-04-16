الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية

(د ب أ)

حقق الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية ، وفقا لنتائج أولية، حيث دعم ناخبون على ما يبدو جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن الحزب الديمقراطي وحزب المنصة التابع له الذي يستهدف مقاعد التمثيل النسبي فقط، فازا بـ 180 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، بعد فرز 3ر99 % من الأصوات.

ونجح الحزب الحاكم في الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية لأول مرة منذ 16 عاما في الاتتخابات التي أجريت أمس الأربعاء وسط تدابير احترازية وسط تفشي فيروس كورونا في العالم.