أحمد عمر هاشم: يوسف زيدان كان عليه العودة لعلماء الدين قبل الإفتاء بدون علم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن الروائي يوسف زيدان كان عليه العودة إلى علماء الدين؛ لأخذ رأيهم قبل الإفتاء دون علم، في إشارة إلى التصريحات التي جاءت على لسان الأخير بمنع الصوم في زمن انتشار الوباء خلال لقاء تليفزيوني، أمس الأربعاء.

وأضاف «هاشم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن موانع الصوم محددة في الكتاب والسنة، مؤكدًا أن انتشار الوباء لا يبيح الفطر للمواطنين.

وأوضح أن الصوم يصل بصاحبه إلى تقوى الله، فضلًا عن أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التضرع والإقبال على الله بالصوم والصلاة، متابعًا: «من الممكن أن تتم الإطاحة وضياع المجتمع بسبب رأي أو اقتراح أو خطأ من فرد».

وأكد أن «أي كلام يخالف إجماع المسلمين والأزهر والإفتاء لا يصح في هذا الموقف»، مشددًا على أهمية تحقيق ما يدعو إليه أهل التخصص في الوقاية والطب وأهل التخصص في العلم والدين بالنسبة للصيام في رمضان خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».