مشروعا قانون لمنع الإجهاض يتخطيان أول عقبة في بولندا

وافق أعضاء البرلمان في بولندا، اليوم الخميس، على انتقال مشروعي قانونين يتعلقان بالمواطنين إلى المرحلة التالية من إجراءات الموافقة، ما من شأنه فرض حظر شبه كامل على عمليات الإجهاض، فضلا عن تجريم فصول التربية الجنسية بشكل فعال في البلاد.

وسيتم الآن بحث مشروعي القانونين من جانب لجنة برلمانية، وحاز المشروعان على دعم كل أعضاء البرلمان تقريبا من حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم، ومن كامل حزب الاتحاد اليميني وحوالي اثني عشر نائبا آخر.

وأثار مشروعا القانونين انتقادات من مؤسسات دولية، من بينها منظمة العفو الدولية ونواب أوروبيون ومجلس أوروبا، الذي دعا البرلمان البولندي إلى رفض المشروعين، كما جرت احتجاجات في بولندا.

ويعد الإجهاض أمرا قانونيا في بولندا حاليا في ثلاث حالات فقط: عندما يشكل الحمل تهديدا لحياة الأم أو صحتها، وعندما يكون نتيجة فعل محظور مثل الاغتصاب أو سفاح المحارم، وفي حالة وجود عيب خلقي خطير أو أن يكون الجنين مصابا بمرض عضال.

وسيلغي مشروع القانون المعروض للنقاش الخيار الثالث، حيث إنه يقف وراء الغالبية العظمى من عمليات الإجهاض القانوني في بولندا.

ويتضمن مشروع القانون الآخر، ضمن أمور أخرى، فرض غرامات أو حتى عقوبة السجن التي تصل إلى 3 سنوات لمن يقوم بتدريس التربية الجنسية في الفصول المدرسية.