المواطن المحتفل بذكرى زواجه وولادة ابنه داخل مستشفى العزل: لم نشعر أننا داخل مكان حكومي

توجه محمد عواد، المواطن المصاب بكورونا والذي احتفل بذكرى عيد زواجه الأولى وشهد مولودًا جديدًا داخل مستشفى العزل بكفر الزيات، بالتحية لإدارة المستشفى والأخصائيين الاجتماعيين الذين نظموا حفل عيد الزواج، مشيرًا إلى أنهم لم يعلموا بتجهيزهم للحفل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن «أداء إدارة المستشفى من الناحية الطبية والنظافة فوق الرائع»، معقبًا: «لم نشعر أننا داخل مستشفى حكومي إطلاقًا»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن المستشفى أحضر فوانيس وعلب شوكولاتة للأطفال المعزولين داخله، مكتوب عليها أساميهم؛ لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى تلبية كل احتياجات الأفراد داخل المستشفى دون أي مقابل.

وعن عملية الولادة القيصرية التي أجريت لزوجته، عقب: «لم أشعر أنها في غرفة العمليات كان هناك تعقيمًا ونظافة وتطهير ورعاية طبية للأم والابن»، ذاكرًا أن ابنه في الحضانة؛ لمعرفة ما إذا كان مصابًا بفيروس كورونا أم لا.

وأوضح أن المستشفى أحضر أخصائي ولادة ودكتور تخدير وأخصائي حضانات داخل الحجر الصحي استعدادًا لولادة زوجته في أي وقت، قائلًا إن قرينة شقيق زوجته تتلقى العلاج المناسب ومتابعة من الأطباء؛ لأنها حامل في الشهر الأول.

ووُلد الطفل يامن محمد، أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات، مساء اليوم الأربعاء، داخل المستشفى بعد إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد ونقلهما للحجر الصحى بكفر الزيات.