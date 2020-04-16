جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية وملابس جاهزة

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالمعادن النفيسة والملابس الجاهزة.

وذكرت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم - أنه بناء على إخبارية بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة داخل مشمول البيان الجمركي والمحملة على سيارة واردة من إحدى الدول العربية بها أمتعة شخصية طبقا للمستندات، تم تشكيل لجنة للمعاينة.

وأضافت أنه بتفتيش السيارة تبين وجود 016ر20 ألف قطعة ملابس جديدة و1320 كيلو ملابس مستعملة و366 جرام ذهب و2 خاتم مطعم بفصوص ثمينة و7 ساعات يد ماركات مختلفة و6 أقلام مطلية بالذهب ضمن الطرود الواردة.

وأوضحت أن قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة بلغت 7 ملايين و435 ألفا و596 جنيها، مشيرة إلى أن حمدي الشعراوي مدير عام جمرك نويبع قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.