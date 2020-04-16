إيطاليا تدعو مجموعة السبع لبذل جهود مشتركة للتوصل إلى لقاح ضد كورونا

حث وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، اليوم الخميس، مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تضافر الجهود من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة "الفيديوكونفرانس" لوزراء صحة مجموعة الدول السبع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وذكرت مذكرة صدرت في روما، في أعقاب الاجتماع الوزاري، أن الوزير الإيطالي رأى أنه من المهم أن تعمل الدول معا للبحث عن لقاح لتجاوز طوارئ "كوفيد-19" في أقرب وقت ممكن.

وقال سبيرانتسا: "بمجرد العثور على اللقاح سيكون من الضروري توزيعه على الجميع، بما في ذلك تلك الدول التي لا تتاح لها الفرصة لضمان توزيعه على مواطنيها".