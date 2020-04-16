البنك المركزي الأوروبي يعتزم القيام بكل ما يلزم لتخفيف صدمة كورونا

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن البنك مستعد للقيام بكل ما يلزم لدعم منطقة اليورو في مواجهة الصدمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقالت لاجارد- في بيان خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي واللجنة المالية إن "مجلس المحافظين (للبنك) ملتزم بالقيام بأي شيء ضروري في إطار صلاحياته لمساعدة منطقة اليورو في هذه الأزمة ... وهو (البنك) مستعد لزيادة حجم برامج شراء الأصول وتعديل مكوناتها على حسب الحاجة وللمدة المطلوبة".

وأضافت لاجارد أن صناع السياسة في البنك المركزي "سيبحثون كل الخيارات، وكل الخطط لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة صدمة كوفيد-19.

ووفقا للبيانات المتاحة قالت لاجارد إن منطقة اليورو تواجه "انكماشا كبيرا في ناتجها وتدهورا سريعا في أسواق العمل.

كان صندوق النقد الدولي، ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي انه يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 5ر7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، مع نموه بمعدل 7ر4% خلال 2021.

كما يتوقع الصندوق انكماش اقتصاد إيطاليا خلال العام الحالي بمعدل 1ر9% وهو إعلى معدل انكماش بين الدول المتقدمة، وتعتبر إيطاليا وفرنسا وإسبانيا من أشد دول منطقة اليورو تضررا من كارثة كورونا.