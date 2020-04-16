 السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:18 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:18 م

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء نص برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس إلى الأقباط، ونقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج - عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس- "الإخوة والأخو.. أبناء مصر الأقباط بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. أدعو الله تعالى أن يُعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة".

ودعا الرئيس أن "يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء. أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة المزيد من الخير والنماء. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".


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