زعيم المعارضة في الكاميرون يريد من المحكمة إعلان فراغ السلطة

(د ب أ)

قال موريس كامتو، زعيم المعارضة الأبرز في الكاميرون، إنه يريد أن تعلن محكمة عليا في البلاد فراغ السلطة، حيث إن الرئيس بول بيا لم يتخذ أي إجراء في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الأربعاء.

ويواجه الرئيس بيا، وهو ثاني أطول رئيس دولة إفريقية بقاء في السلطة، انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامه الصمت في ظل الانتشار السريع للمرض.

وسجلت الكاميرون في السادس من آذار/ مارس أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وباتت الآن ضمن الدول الأكثر تأثرا جراء تفشي كورونا في افريقيا جنوب الصحراء، حيث سجلت حتى الآن 855 حالة إصابة.

وشوهد الرئيس /87 عاما/ آخر مرة يوم 11 آذار/ مارس بعد استقباله السفير الأمريكي لدى بلاده.