محافظ الغربية: توفير مخزون كاف من الأغذية والمواد البترولية لأهالي صفط تراب خلال العزل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توفير كافة السلع الأساسية والخدمات والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية الوقائية وسيارات الإسعاف بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، والتي تقرر عزلها كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية إلى توفير كافة المستلزمات الأساسية للمعيشة خلال فترة العزل، حيث تم إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية اليوم الخميس تشمل 2 طن مواد بترولية، و 32 طن سكر، و 1100 كرتونة زيت، و 50 طن أرز وسمن، و250 كيلو ملح طعام، وطن خضر وفاكهة، و600 أسطوانات غاز، و100 كرتونة كيك، بالإضافة إلى توفير المقررات التموينية لثلاثة أيام، وحصص المخابز تكفي لـ 7 أيام.

وأكد المحافظ، أنه يتابع على مدار اليوم الموقف لتوفير كل احتياجات أهالي القرية، وأشاد بوعيهم والتزامهم بالتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى تبرع أحد الأشخاص بـ 12 طن بطاطس للقرية.