هل وجد ترامب في الصحة العالمية «كبش الفداء» بعد فشله بأزمة كورونا؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجميد مساعدات بلاده المالية في ميزانية منظمة الصحة العالمية، تساؤلات حول إذا ما كان ذلك القرار بهدف التغطية على فشله في إدارة أزمة كورونا والسيطرة عليها بالولايات المتحدة المتضرر الأكبر من الفيروس.

وبرر ترامب قراراه بأن المنظمة أساءت إدارة أزمة فيروس كورونا، ومتهمًا إياها بارتكاب أخطاء تسببت في وفاة الآلاف، ومنددا بالمنظمة الأممية التي قدّمت معلومات "خاطئة" حصلت عليها من الصين، التي ظهر الفيروس على أراضيها لأول مرة أواخر العام الماضي.

واعتبر ترامب أن المنظمة الدولية "تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا، وفشلت في الحصول على المعلومات الكافية، بشأنه، ونشرها بطريقة شفافة"، قائلا "لو أن المنظمة قامت بعملها بإرسال خبراء طبيين إلى الصين لتقييم الوضع على الأرض بشكل موضوعي وفضحت عدم شفافية الصين، لكان من الممكن احتواء تفشي المرض في مهده قبل إزهاق أرواح الآلاف"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

قرار ترامب انتقده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، معتبرا أن الوقت ليس مناسبا لوقف تمويل المنظمة الدولية التي تتصدر الجهود العالمية لوقف انتشار الوباء، كما اعتبره معارضوه "حجة غير واقعية لترامب الذي كرر في بداية الأزمة وعلى مدى أسابيع عدة إشادته بالطريقة التي تعاملت بها الصين مع الفيروس، حتى أنه كان يقلل من الخطر الذي يمثله الوباء على بلاده".

وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني، يرى معارضو ترامب أن "خطواته العدائية تجاة منظمة الصحة العالمية ما هي إلا مساعي للعثور على كبش فداء في الخارج، كما اعتاد في سياسته"، إذ تعرض ترامب لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة كورونا، بعدما أكد في يناير الماضي أن الأمور "تحت السيطرة الكاملة"، ولكن الفيروس أدى إلى وفاة أكثر من 23 ألف شخص، وإصابة ما يتخطى النصف مليون في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي، إن "قرار ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، لا يخدم سوى مصالحه السياسية في وقت يحاول فيه يائساً إيجاد كبش فداء لصرف الأنظار عن سوء إدارته".

وتابع: "في الوقت الحالي، يسعى البيت الأبيض وحلفائه بجهد منسق للعثور على كبش فداء للأخطاء المميتة التي ارتكبها الرئيس خلال المراحل الأولى من تفشي الفيروس".

كيف يتبع ترامب استراتيجية "كبش الفداء" في التعامل مع الأزمات الداخلية؟

يبدو أن الهرب من الأزمات الداخلية بانتهاج استراتيجية "كبش الفداء" بات سياسة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كلما مر بأزمة داخلية في بلاده عادة ما يحاول الخروج منها عن طريق العثور على كبش فداء سواء لكسب تأييد الشعب الأمريكي من جديد، أو لإلقاء الانتقادات على آخرين.

إيران.. حرب الخليج

ففي عدة مرات، اختار ترامب إيران لتكون كبش فداء لصرف نظر الأمريكيين عن الأزمات التي تواجهها إدارته. في مايو من العام الماضي، فاجأ ترامب العالم بشبه إعلان حرب في منطقة الخليج، بنشر المقاتلات والقاذفات، بزعم وصوله لمعلومات استخباراتية تشير إلى تخطيط إيران لمهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وهي خطوة حللها سياسيون بأنها جاءت لشغل الرأي العام في بلاده بالحرب القادمة، عن متابعة خيوط تلاعب إدارته بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد، والتحقيقات في قضية تهرُّبه الضريبي، وفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

-إيران.. مقتل سليماني

وفي أكتوبر الماضي، اتهم النواب الديمقراطيون ترامب في قضية جديدة تتعلق بتسريب مكالمته مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واجه بسببها اتهامات باستغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد نجل منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جو بايدن، الذي كانت له مصالح تجارية في البلد الأوروبي.

بعدها أطلقت زعيمة الديمقراطيين في البرلمان، نانسي بيلوسي، تحقيقا رسميا ضد الرئيس، وبدأت الإجراءات البرلمانية لعزله، ليحاول ترامب تهدئة الرأي العام ضده، متخذا قرار بتصفية الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ورجل إيران الأول في الشرق الأوسط، في غارة أمريكية نُفذت بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع يناير الماضي، كانت بمثابة ضربة قوية للنفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لوسائل الإعلام العالمية.

القدس عاصمة إسرائيل

يبدو أن فلسطين أيضا كانت كبش فداء في بعض الأحيان لترامب في تنفيذ خططه لصرف الأمريكيين عن قضاياه وأزماته، ففي مارس الماضي، كان ترامب في خضم أزمته المتعلقة بـ "التمويل الروسي لحملته الانتخابية للرئاسة"، بعدما سلم المحقق مولر تحقيقه للمدعي العام الأمريكي، والذي حوى اتهامات تتعلق بترامب وعائلته وبعض المقربين له.

ليتجه ترامب إلى تقديم وثيقة اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط تنديد عالمي ورفض عربي، واعتبرها محللون بمثابة بسط لسيادة أمريكا في الشرق الأوسط، بما يدعم صورة ترامب أمام الرأي العام الأمريكي، وخلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

فلسطين.. خطة السلام

وفي خضم قضية عزله، ومحاكمته المنعقدة في مجلس الشيوخ، والمتهم فيها بشبهة فساد وسوء استغلال السلطة، والتي كان بإمكانها أن تؤدي لعزله، قفز ترامب من أزمته إلى الخارج، بعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط، التي جاءت لحل النزاع العربي الإسرائيلي الممتد منذ عشرات السنين، في التوقيت الذي اختاره ترامب تزامنا مع قضية عزله، بعد شهور طويلة من النقاش والتكهنات.

إذ أعلن ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، في نهاية يناير الماضي، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، في وقت لم يتم دعوة القادة الفلسطينيون للحضور إعلان الخطة التي سعى ترامب فيها لبسط نفوذ إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لـ"سكاي نيوز" البريطانية.



