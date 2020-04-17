تركيا تبدأ حظرا جديدا مع ارتفاع أعداد مصابي «كورونا»

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد19 زاد 4801 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كما توفي 125 شخصا آخرين ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1643 شخصا.

وأضاف قوجة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 74193 شخصاً، وكشف أنّ 1415 شخصا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7089.

وأوضح "اجتزنا هدفنا في إجراء 40 ألف اختبار يوميا، وأصبح ارتفاع أعداد المصابين أمرا يمكن التنبؤ به".

من جهة أخرى، بلغ عدد وفيات الأتراك في الخارج جراء فيروس كورونا، الخميس، 320 شخصا.

فيما أصدرت وزارة الداخلية التركية، الخميس، تعميما بخصوص حظر التجول المقرر فرضه نهاية الأسبوع الجاري في 31 ولاية في إطار التدابير لمواجهة وباء كورونا، وذلك تلافيا للفوضى الواسعة التي حدثت في البلاد نهاية الأسبوع الماضي نتيجة قرار الحظر الفجائي.

ويبدأ الحظر من بداية يوم 17 أبريل وحتى نهاية يوم 19 من ذات الشهر، ويشمل 30 مدينة كبرى، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأكدت الداخلية أن الأفران وشركات إنتاج ونقل وبيع الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات والمعقمات، إضافة إلى المراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات، والمستشفيات والعيادات البيطرية، ستكون مفتوحة خلال فترة الحظر.

واستثنى التعميم أيضًا المؤسسات الحكومية التي تشرف على تلبية الخدمات العامة الضرورية كالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد)، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي"، ومحطات وقود ومصلحي السيارات.

كما لا يشمل قرار الحظر، قائمة طويلة من الشركات والأفراد، وسط تساؤلات عن جدواه.