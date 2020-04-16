الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة: أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة على القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ،والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدلا نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لشمال الصعيد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة جنوب الصعيد : مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة،أما حالة البحر المتوسط سيكون معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 14 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 26

الاسكندرية 12 22

بلطيم 12 22

مطروح 12 21

السلوم 11 20

سيوة 16 25

بورسعيد 13 23

دمياط 13 25

الزقازيق 13 25

الاسماعيلية 13 26

السويس 13 26

العريش 12 24

رفح 12 23

راس سدر 16 26

نخل 13 24

نويبع 19 27

طابا 19 29

كاترين 12 23

الطور 19 28

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 20 29

مرسى علم 20 29

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 16 27

اسيوط 16 27

سوهاج 18 28

قنا 19 29

الاقصر 21 31

اسوان 20 32

ابوسمبل 21 31

الوادى الجديد 20 29

شلاتين 21 29

ابورماد 21 29

حلايب 20 28

راس حدربه 21 29