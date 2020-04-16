التموين: غلق المخابز المخالفة لحظر استخدام «مخزون الدقيق» 3 شهور

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا بالغلق لمدة 3 شهور للمخابز البلدية التي تتصرف في الرصيد الموجود لديها من الدقيق (حصة يومين) كرصيد استراتيجي أو في جزء منه.

وأوضح القرار -حسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس- أنه ستتم مضاعفة الغرامة للمخبز ولن يعاد تشغيله، إلا بعد سداد الغرامة بالكامل، وانتهاء مدة الغلق والإنذار بسحب الحصة نهائيا منه.

وذكرت الوزارة أن القرار يأتي في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحرصا منها على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين وضمان قيام المخابر البلدية بالمحافظة على ارصدة الدقيق الموجودة بها المنصرفة لها كرصيد موجود بالمخبز.