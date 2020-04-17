 سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقين مع شركتين من روسيا وتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقين مع شركتين من روسيا وتركيا

أرشيفية
أرشيفية
الجزائر - د ب أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 11:00 م

وقعت شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية "زاروبيزنفت"، وشركة البترول التركية "انونيم اورتاكليو".

وأوضحت الشركة في بيان لها في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن هذين الاتفاقين سيمكنان من الشروع في مناقشات مشتركة، حول الفرص المتعلقة بالاستكشاف، وتطوير واستغلال الهيدروكربونات في الجزائر، لا سيما بعد إصدار قانون المحروقات الجديد.

ونوهت سوناطراك إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم سيسمح على وجه الخصوص، بـ "إحياء النشاط الاستكشافي في إطار الشراكة، وتقاسم عادل للمخاطر في هذا النشاط الرأسمالي".

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