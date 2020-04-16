إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تعيد 9 أسرى إلى عوفر بعد حجرهم ونقلهم لنحو أسبوعين

أعادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 9 أسرى إلى سجن "عوفر"، بعد أن حجرتهم في العزل، ونقلتهم إلى عدة سجون، من بينهم أحد الأسرى الأشبال، وهم ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب بفيروس "كورونا" نور الدين صرصور.

وأوضح نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس - أن إدارة السجون لم تأخذ منهم عينات، وما قامت به طوال الفترة الماضية، فقط معاينتهم عبر قياس درجة الحرارة، ووفقاً للمعلومات فإن الوضع الصحي الظاهري للأسرى التسعة جيد.

كانت إدارة السجون قد نقلتهم إلى سجون "أيلا - بئر السبع، الرملة، وسهرونيم" قبل نحو أسبوعين، دون أخذ عينات لهم، رغم مطالبات الأسرى بذلك، وما تزال سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة للنداءات المتكررة بالإفراج عن الأسرى، لا سيما المرضى، كبار السن منهم، الأطفال، والأسيرات.