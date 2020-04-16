تعرّف على نتائج أول دراسة عن تداعيات کورونا لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية

أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري عن نتائج دراسة تعرض المؤشرات الأولية التي ترصد تداعيات أزمة فيروس کورونا (كوفيد - 19) على المجتمع المصرى، جرى خلالها إجراء استطلاع للرأي لـ 140 مواطن، تتراوح فئاتهم بين أطباء، أكادیميون، إعلاميون، خبراء اقتصاديون، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، وأعضاء البرنامج الرئاسي.

وخلصت الدراسة، التي أعدت خلال شهر أبريل الجاري، وأجراها فريق من قسم بحوث وقياسات الرأى العام بالمركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإشراف سعاد عبد الرحيم، مدير المرکز، وفريق العمل هبه جمال الدين، حنان أبو سكين، إلى عدة معلومات هامة نرصد فيما يلي.

-مصادر المعرفة والمعلومات المتحصلة ومدى الثقة

كشفت النتائج أن المصدر الأول للمعرفة بالفيروس كان مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تفوق الثلث 38.4%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية، ثم القنوات التلفزيونية المصرية التابعة للدولة، ومن بعدها القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة، ثم القنوات الأجنبية.

وكانت أكثر المعلومات انتشارًا عن الفيروس، المعلومات الخاصة بسبل الوقاية بنسبة 82.1%، يليها المعلومات الخاصة بمعدلات الانتشار بنسبة أقل قليلا، أما المعلومات العلمية عن الفيروس وترکيبه، والمعلومات المتعلقة بالفيروس وعلاقته بالصراعات الدولية، وأخيرا الفيروس كمادة للسخرية والنكات، فجاءت بنسب قليلة نسبيا.

وعن المعلومات التي حصل عليها المواطنون، كانت سبل العدوى وانتقـال الفيروس على رأس تلك المعلومات بنسبة 90.7%، يليها كونه فيروسا قاتلا يصيب الجهاز التنفسى، ثم أنه فيروس لا علاج له حتی الآن، وأنه فيروس يؤثر بنسبة أكبر على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، يليهم أنه فيروس تاجي الشكل وقد انتقل للإنسان من خلال بعض الطيور والحيوانات التي تمثل طعاما لبعض الشعوب، وفي النهاية، أنه فيروس مخلق كنوع من الحرب بين الدول.

وحول أهم المصادر التي يتابع من خلالها المواطنين أخبار الفيروس، جاء التليفزيون المصرى التابع للدولة على رأسها بنسبة 60.7%، ومن بعده مواقع التواصل الاجتماعی، ثم القنوات التلفزيونية الخاصة، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية، فالقنوات الأجنبية، ثم موقع وزارة الصحة المصرية.

وفيما يخص الثقة في البيانات الرسمية الحكومية والتي تصدر عن وزارة الصحة، فقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الثقة، حيث أفاد 65% من الخاضعين للدراسة أنهم يثقون تماما في الحكومة، وقال 28% إنهم يثقون إلى حد ما، بينما لم تتجاوز نسبة من أجابوا بعدم

الثقة في صحة البيانات الحكومية الـ 5%.

رأى المواطنين في الأداء الحكومي حول تقييم أداء وزارة الصحة، كشفت النتائج أن أكثر من ثلثي الخاضعين للدراسة تراوح تقييمهم لأداء الوزارة بين ممتاز إلى جيد جدا، فيما قيم قرابة الربع أداء الوزارة بأنه جيد.

وأيد 90% من الخاضعين للدراسة استمرار القوات المسلحة في أداء دورها الداعم والمساند للأجهزة التنفيذية عبر عمليات التعقيم والتطهير.

ووافق نسبة كبيرة من المواطنين الذين شملتهم الدراسة، وصلت للثلثين، على فرض حظر الكلي على حركة الشعب، وكانت المدة المقترحة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أسابيع، فيما رفض الثلث فرض الحظر الكلي خوفا من تداعياته الاقتصادية.

تابع جميع المواطنين الذين شملتهم الدراسة، تقريبًا، الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمراعاة القطاعات الأكثر تضررا، وأفاد قرابة النصف أن أهم قرار كان تقديم مبالغ مالية قيمتها 500 جنية كإعانة لمدة ثلاثة شهور للعمالة غير المنتظمة، تلاه تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة شهور، ثم دعم القطاعات المتضررة كالسياحة والطيران.

وفي محاولة لتخفيف آثار الأزمة على العمالة غير المنتظمة قال 91.4% من الخاضعين للدراسة، إن أهم إجراء ينبغي أن تتخذه الدولة هو بناء قاعدة بيانات محدثة تضم تلك الفئة لتيسير عملية تشغيلهم مستقبلا، فيما طالب 82.9% بضرورة صرف إعانات شهرية مؤقتة لهم لحين انتهاء الأزمة.

-اتباع الإجراءات الحكومية

جاء في صدارة إجراءات الحماية التي يتبعها الخاضعون للدراسة، غسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار بنسبة 90.7%، باعتباره إجراء ميسورا وفي متناولهم، فيما تنوعت إجراءات الوقاية الأخرى ما بين البعد عن المصافحة والقبلات، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والامتناع عن الخروج من المنزل، فعدم لمس الوجه خاصة الفم والأنف والعين، ثم الامتناع عن استقبال أي زوار، واستخدام الكثير من المعقمات والمطهرات الشخصية والمنزلية، يلیه استخدام الكمامات والقفازات، وكلها إجراءات يتخذها أكثر من نصف المواطنين.

نصف الخاضعين للدراسة كان مستوى رضاهم مرتفعا عن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، فيما كان أكثر من ثلثهم متوسطي الرضا، فجاء إغلاق المراكز التعليمية في مقدمة القرارات التي نالت رضاهم، تلاه تعليق رحلات الطيران وإلزام العائدين بالخضوع للحجر، ثم تعليق الأنشطة الرياضية، ثم تناوب الموظفين في الحضور منعا للزحام، تلاه فرض حظر التجول، وإغلاق بعض الشواطئ، ثم إيقاف البصمة الالكترونية، ثم إغلاق دور العبادة المناسبات.

وعن تأثير الأزمة على الأسر والعائلات، رأی نصف الخاضعين للدراسة أن العلاقات الاجتماعية بين أفراد العائلة ستتحسن، فيما يرى الربع أن كل حالة تختلف عن الأخرى، والخمس يرون أن العلاقات في طريقها للتدهور، بينما رأى 7% أن العلاقات لن تتغير.

وبالنسبة للأشخاص الذي أجريت عليهم الدراسة، فقد بلغت نسبة الذكور 51.4% مقابل 48.6% للإناث، متوزعين على الفئات العمرية بنسب متساوية تقريبا، وبالنسبة للحالة التعليمية فقد غلب عليهم التعليم فوق الجامعي بنسبة بلغت 59.3%، والمتعلمين تعليما جامعيا 37.1%.