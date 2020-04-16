خبراء: بريطانيا تصل ذروة تفشي كورونا مع وجود مؤشرات على تسطيح منحنى الوباء

قال خبراء، إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى 7 مايو المقبل في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس بشأن تفاصيل الوضع. فيما اتخذت أيرلندا الشمالية بالفعل قرارا بأن تمدد إجراءات الإغلاق حتى 9 مايو المقبل.

ورغم أن البروفيسور وايتي، أكد أن تفشي الفيروس "على الأرجح يبلغ ذروته في المجمل" في المملكة المتحدة، إلا أن مات هانوك وزير الصحة البريطاني أحبط أي آمال بشأن تخفيف القيود، وقال -في مؤتمر صحفي- إن "الرسالة الواضحة هي أنه من المبكر للغاية القيام بأي تغييرات ومن ثم فإن الرسالة الموجهة إلى الشعب هي أن كل فرد يمكن أن يضطلع بواجبه ببقائه في المنزل وهو ما يحمي هيئة خدمات الصحة البريطانية وينقذ أرواح الناس".

وأشارت الصحيفة إلى أن انجيلا ماكلين نائبة كبير المستشارين العلميين كانت قد أعطت أول إشارة على أن الإغلاق سيتم رفعه في نفس الوقت عبر أرجاء البلاد ولن يكون مرحليا وفقا للاختلافات الإقليمية فيما يتعلق بمدى الارتفاع في تفشي المرض.

غير أنها قالت إنه "للأسف نعتقد بأن ارتفاع عدد الوفيات سيستمر لفترة قصيرة اعتبارا من هذه الفترة".

ونوهت الصحيفة بأن الوزراء البريطانيين قاوموا دعوات بشأن توضيح الكيفية التي يعتزمون بها تخفيف القيود في حال كان من الآمن القيام بهذا الإجراء.