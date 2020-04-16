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قالت وزارة العمل الأمريكية -اليوم الخميس- إن 5.2 مليون طلب توظيف جرى تقديمها الأسبوع الماضي إلى الوزارة.

وأضافت الوزارة - في بيان نشره موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي - إن إجمالي العاطلين في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى أكثر من 16 مليون شخص خلال الأسابيع الثلاث الماضية؛ ما رفع عدد البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي لمستوياتها خلال "الركود العظيم".

وأصبح من الضروري عرض تقرير البطالة الأسبوعي على الاقتصاديين والمستثمرين في "وال ستريت".

ويشير هذا التقرير إلى الحاجة لرؤية سريعة لوقف الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا على سوق العمل الأمريكي.

ويقول الاقتصاديون إن هذه الأرقام الخاصة بالبطالة قد تبدو أسوأ. وهناك شكاوى كثيرة بسبب أن موظفي قطاع الأعمال يواجهون مشاكل في كتابة طلبات التوظيف الخاصة بالعاطلين هذه الأيام.

وكانت التقارير الشهرية تشير إلى أن الإغلاق الإقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا أدى إلى 22 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم خلال شهر.