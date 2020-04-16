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لاعب الاتحاد السكندري السابق يصاب بفيروس كورونا

محمد الهادي
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 1:16 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 1:18 م

تعرض محمد عرابي، لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندري سابقا، للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في مقر إقامته بلندن.

ونشر عصام مجاهد، لاعب السلة ورئيس لجنة المسابقات بمنطقة الاسكندرية السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "رجاء وليس أمرا، الدعاء لابن من أبنائنا في الغربة، كابتن محمد عرابي فقد أصيب بفيروس كورونا بإنجلترا".

وأضاف: "نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعله في ميزان حسناته، إن شاء الله تقوم بالسلامة يا محمد وترجع لاسرتك ولبلدك بالسلامة".

وكان محمد عرابي اعتزل كرة السلة خلال السنوات القليلة الماضية وغادر إلى لندن مع أسرته.

 


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